L'unica bella notizia, arrivata ieri direttamente dal campo, è che Mario Pasalic ha recuperato completamente dal suo intervento: è rientrato proprio per segnare il gol della bandiera e adesso mister Gian Piero Gasperini ha una soluzione in più a centrocampo.



DIVISA IN DUE- L'Atalanta è tornata subito ad allenarsi al Centro Bortolotti di Zingonia facendo tabula rasa della sconfitta rimediata ieri contro la Lazio per prepararsi al meglio al prossimo importantissimo impegno in trasferta: la semifinale d'andata allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli di Gattuso, in programma mercoledì alle 20.45. Come riporta Atalanta.it, la squadra, come sempre all'indomani di ogni impegno, è stata divisa in due gruppi di lavoro in base al minutaggio della partita di ieri. L'esterno destro Hans Hateboer, alle prese con l'infortunio al metatarso del piede sinistro, ha continuato a seguire il suo programma di allenamento differenziato, così come Bosko Sutalo, KO alla caviglia.



MURIEL- Ad aggiungersi in infermeria dopo la gara di ieri e il suo assist al palo per Pasalic l'attaccante Luis Muriel, che spesso risente di qualche acciacco al termine di gare particolarmente dispendiose. Domani, martedì 2 febbraio, è in programma l'ultimo allenamento al Centro Bortolotti, a porte chiuse, prima della partenza del gruppo squadra verso il capoluogo campano.