Charles De Ketelaere, dopo un inizio di stagione assai promettente in maglia Atalanta - è a rischio per il match contro la Juve. Il centrocampista belga dovrà infatti fare i conti con un problema muscolare che mette seriamente in dubbio la sua partecipazione al match del Gewiss contro i bianconeri in programma per domenica alle 20.45.



LO STOP - Il problema - riporta Sky - riguarda un risentimento al quadricipite sinistro. Sarà necessario un provino nella giornata di domani per stabilire se l'ex Milan potrà unirsi ai compagni nel big match, oppure se si sceglierà di essere prudenti per evitare di peggiorare la situazione. Uno stop che va ad intaccare un reparto, quello offensivo, già corto dopo gli infortuni di Touré e Scamacca.