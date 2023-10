Lesione di primo grado del bicipite femorale destro. Il commissario tecnico dell'Olanda Koeman si è ritrovato un Teun Koopmeiners da subito a mezzo servizio: il tuttocampista dell'Atalanta si è infatti infortunato nel corso della gara all'Olimpico contro la Lazio.



I tempi di recupero non sono brevi, l'Atalanta non vuole forzare la mano: la prognosi è di circa tre settimane, per cui il 25enne perderà le partite con Genoa, Sturm Graz in terra tedesca per l'Europa League ed Empoli. L'obiettivo della società è poter recuperare il suo jolly offensivo per la gara contro l'Inter del 4 novembre. La speranza è però che, come Scamacca possa accorciare i tempi e farcela anche per l'Empoli, il 30 ottobre, ma salterà di sicuro il match più importante, quello di Europa League.