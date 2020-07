Ormai è una certezza, come riporta questa mattina L'Eco di Bergamo, l'assenza del centrale della difesa dell'Atalanta José Luis Palomino per la gara contro l'Inter di sabato sera. Una tegola che si è abbattuta sulle retrovie orobiche al 34' pt del match contro il Parma, quando il difensore nerazzurro nel fare un allungo indietreggiando verso la porta, si è bloccato toccandosi la coscia sinistra, chiamando il cambio e zoppicando.



SPERANZE AL LUMICINO- Un fastidio muscolare all’adduttore sinistro che al 99% lo priverà dell'emozione di fronteggiare l'Inter per il secondo posto. Oggi sarà la giornata chiave per gli accertamenti e mister Gian Piero Gasperini spera in un altro miracolo: anche contro il Napoli non era stato convocato e poi ha giocato il quarto d’ora finale. La sensazione, però, è che adesso, con il Psg all’orizzonte, non verrà rischiato.