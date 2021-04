Hans Hateboer, esterno dell'Atalanta, ha parlato a L'Eco di Bergamo: "Uno dei miei obiettivi è andare all'Europeo. È uno dei motivi che mi hanno spinto ad evitare l'operazione al piede. Futuro? Se arriveranno offerte da altri paesi, potrebbe arrivare il momento di cambiare. Non voglio giocare per sempre in Italia e in futuro mi piacerebbe confrontarmi con l'Inghilterra, oppure Spagna o ancora Germania. Non ho mai detto che quel momento è arrivato né che il ciclo nell'Atalanta è finito".