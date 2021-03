Buone notizie in casa Atalanta: il lungo degente Hans Hateboer, ala olandese nerazzurra, recupererà dal suo infortunio in tempo per giocare le ultime e importanti partite della stagione.



IL RIENTRO- Come riferisce infatti il Corriere di Bergamo, alla fine non è stato possibile risolvere il guaio al quinto metatarso del piede sinistro senza ricorrere all'operazione: l'olandese è finito sotto i ferri giusto una settimana fa ma, a differenza di quanto si ipotizzava inizialmente, l'intervento non precluderà all'ex Groningen di prendere parte alle ultime gare della stagione. Anzi, il rientro sui campi è previsto già tra un meno di un mese, all'incirca dopo Pasqua. Salva dunque anche la finale di Coppa Italia, che si disputerà il 19 maggio contro la Juve.