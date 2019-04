Hans Hateboer, esterno dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di ELF Voetbal al termine della partita pareggiata dagli orobici per 0-0 con l'Inter.



Queste le sue parole: "Per noi, un pareggio a San Siro contro questa Inter, è un grande risultato, siamo in ottima forma dal momento che stiamo ancora lottando per andare in Champions League“.