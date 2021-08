Le condizioni di Hans Hateboer vengono costantemente monitorate, nell'ambiente Atalanta. La microfrattura al quinto metatarso del piede sinistro lo ha condizionato per tutto lo scorso campionato, ma anche quello attuale non scherza: la sensazione è che si vada verso una soluzione chirurgica per risolvere definitivamente in problema, e ciò porterebbe necessariamente la società nerazzurra ad operare sul mercato. Per questo motivo, ha momentaneamente congelato la cessione di Bosko Sutalo in prestito al Verona, mentre si attendono novità anche sul fronte Zappacosta, con la Fiorentina in vantaggio rispetto agli orobici.