Atalanta: Hateboer squalificato: quale partita salta e chi gioca al suo posto

13 minuti fa



L'Atalanta dovrà fare a meno di Hans Hateboer nella 38esima e ultima giornata di campionato: il laterale olandese è stato ammonito al 26' del primo tempo contro il Lecce a causa di un intervento in scivolata in ritardo su Dorgu. Era diffidato, salterà la partita contro il Torino. Che comunque non sarà l'ultima della stagione per i nerazzurri, dato che il 2 giugno è in calendario il recupero della partita contro la Fiorentina, rinviata il 17 marzo a causa della tragica morte del dg viola Joe Barone.



CHI GIOCA AL SUO POSTO - Al posto di Hateboer dovrebbe esserci Zappacosta, che ha accumulato assieme a Holm, che però anche a Lecce era assente dai convocati a causa di un infortunio.