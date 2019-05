L'esterno dell'Atalanta Hans Hateboer ha concesso una lunga intervista a Il Corriere dello Sport, nella quale ha parlato del doppio obiettivo Coppa Italia e piazzamento Champions e del doppio confronto con la Lazio: "Non ho una preferenza, certamente posso dire che quattro anni fa ho vinto la Coppa d’Olanda ed è stata una grande emozione ma ora siamo lì per andare in Champions League: sono due cose grandi, speriamo di arrivare in fondo a tutte e due le competizioni. Partita decisiva con la Lazio? Per tutte e due le squadre. Se vinciamo noi li mandiamo a 7 punti e credo che a quel punto saremmo praticamente in Europa. Ci sono tante partite complicate, anche per le avversarie. A Roma sarà tosta, mi aspetto una gara fisica ma noi stiamo davvero molto bene. Il paragone con l'Ajax? Ne ho parlato con De Ligt e De Jong in nazionale, giochiamo sempre uno contro uno a tutto campo, credo che sia l’unico modo per fare bene contro la Juventus. Comunque è vero, tra le due squadre ci sono delle similitudini".