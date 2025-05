Atalanta, Hien squalificato: salta la Roma. A rischio anche Kossounou per un problema muscolare

Getty Images

Due brutte notizie per l'Atalanta nella vittoria per 4-0 in casa del Monza. In vista dello scontro Champions League contro la Roma del prossimo 12 maggio, Gasperini non avrà Isak Hien. Il centrale, diffidato, si è fatto ammonire nella ripresa dell'U-Power Stadium e salterà l'impegno della prossima settimana. Rischia, però, di non essere l'unica assenza in difesa.

KOSSOUNOU - All'inizio del secondo tempo Gasperini ha dovuto sostituire Kossounou, alla terza partita dopo l'infortunio che lo aveva tenuto fuori per tre mesi, con Toloi. Il centrale nerazzurro ha accusato un problema muscolare alla coscia e le sue condizioni saranno da valutare nei prossimi giorni. Gasperini deve pensare a come ridisegnare la difesa in vista di una partita importante per la corsa Champions.