Chi l'avrebbe detto che, arrivato in Italiasoltanto un anno fa da quasi carneade e destinato a fare panchina dietro a Zapata e Muriel avrebbe completato una stagione quasi da record diventando il titolare nelle gerarchie dichiudendo l'annata con 16 gol e 7 assist all'attivo in 42 gare? Probabilmente neanche lo stesso allenatore che oggi però, dopo aver scelto di rimanere in nerazzurro,Che Hojljund sia un talento vero, che sa abbinare potenza fisica ad un'esplosività unica nell'attaccare gli spazi, ora è infatti noto a tutti e le sue prestazioni sono finite sul taccunio di numerosissimi osservatori sparsi per l'Europa e di tantissimi top club. L'Atalanta per portarlo a Bergamo. Cifre che sono inevitabilmente destinate a diventare più alte in estate con l'Atalanta che, per lasciarlo partireQuella di Hojlund è stata un'idea cheaveva provato a percorrere, ma prima la richiesta altissima e poi l'addio dei due dirigenti ha cambiato i piani.è sempre viva sul giocatore soprattutto se dovesse davvero arrivare quell'offerta irrinunciabile per Victorda Bayern Monaco o. Proprio i Red Devils, tuttavia, hanno virato fortemente su un attaccante più giovane e dalle cifre inevitabilmente più abbordabili rispetto a quelle del nigeriano. Chi? Proprio Hojlund per cui, secondo la Gazzetta dello Sport, presto verrà formulata quell'offerta a cui le famiglie Percassi e Pagliuca non potranno dire di no. Il giocatore, del resto, lo ha già confermato: "Voglio il top e il Manchester United lo è". La strada è già segnata.