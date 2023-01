Rasmus Hojlund, attaccante 19enne dell'Atalanta, a Bologna ha segnato il suo 2° gol di fila, il 3° con la maglia dell'Atalanta in stagione: "Sono felice qui, credo che la Serie A è molto difficile, anche in queste prime partite. Ho cominciato con una buona preseason, qui ci sono tutti ragazzi con esperienza nello spogliatoio. Adesso ho incominciato a fare anche qualche gol, quindi bene".



CINISMO- "Credo che Gasperini abbia ragione, devo migliorare il primo tocco. Anche nelle conclusioni, soprattutto di testa, possono fare molto meglio. Devo guardare di più ai miei compagni, regalare qualche assist in più. Però sento di stare migliorando, fra le linee, nei tocchi, nei controlli. Sono ancora giovane, spero di arrivare presto".