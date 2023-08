L'Atalanta è vicina a chiudere per Emil Holm dallo Spezia. Il terzino classe 2000 è stato cercato da diverse squadre in questa finestra di mercato, tra cui la Juventus. I bergamaschi hanno presentato un'offerta da 2 milioni per il prestito e 8 per il riscatto, mentre lo Spezia ne chiede 3 e 9. Una distanza minima che verrà con ogni probabilità colmata nella giornata di domani, quando è previsto un nuovo confronto tra le società. Lo riporta Sky.