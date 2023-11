Grandi manovre in vista di gennaio in casa Fiorentina? Forse. Secondo quanto racconta il Corriere dello Sport in edicola stamani, i Viola stanno continuando a monitorare la situazione di Emil Holm, esterno destro all'Atalanta in prestito dallo Spezia. Lo svedese non sta trovando spazio e, per questo, potrebbe decidere di cambiare casacca già questo inverno. La situazione non appare, comunque, semplicissima.