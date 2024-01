Atalanta, Holm verso il riscatto: l'Inter non ci sta

A fine agosto l'Atalanta ha chiuso un altro colpo sul mercato: l'esterno destro dello Spezia Emil Holm, un affare impostato sulla base di un prestito da circa 2,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 8,5. Per tutta la prima parte di stagione lo svedese non ha brillato, accrescendo le voci che lo vedevano già a gennaio sul mercato, ma proprio dall'inizio del 2024 ha collezionato una serie di gare da titolare con assist, gol e ottime prestazioni.



Se dovesse continuare così, con quell'atleticità applaudita da mister Gasperini, a giugno l'Atalanta lo riscatterà. L'Inter però ha già bussato alla sua porta per farle cambiare idea. Sta infatti pensando di sacrificare Dumfries per fare cassa e al suo posto Ausilio vede solo Holm, che seguiva già dai tempi dello Spezia: tutto dipenderà dalle prestazioni del 23enne da qui a fine stagione, ma le sue quotazioni sono già salite oltre i 7 milioni di euro.