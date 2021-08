La preparazione vera e propria iniziata solo il 2 agosto, gli infortuni dei Cafeteros Muriel e Zapata, entrambi ai box, e la mancanza di imprevedibilità e alternative. La Gazzetta dello Sport indica in 3 i nodi da sciogliere per l'Atalanta, una squadra che ormai gioca a memoria da cinque anni e che proprio per questo non sorprende forse più l'avversario.



In attesa di capire i tempi di recupero di Muriel, lesione del retto femorale destro, la Dea si sta muovendo sul mercato per tentare di regalare a mister Gasp il colpo in attacco al fotofinish. Jeremie Boga del Sassuolo, in qualità di esterno offensivo, darebbe quell'imprevedibilità che tanto manca ai nerazzurri in area piccola. Nei giorni scorsi infatti il tecnico di Grugliasco aveva parlato dell'eventualità di poter cambiare modulo dal suo 3-4-2-1, visto il grande numero di esterni in rosa, trovando così soluzioni nuove che disorientino l'avversario. Il mercato, ancora per poche ore, lo può aiutare.