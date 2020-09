Mancano ormai solo tre giorni alla prima di campionato dell'Atalanta contro il Torino e mister Gian Piero Gasperini sta facendo le ultime riflessioni sull'11 titolare. Cristiano Piccini proseguirà con il lavoro personalizzato e non è schietrabile, Christian Romero e Berat Djimsiti sono squalificati, Josip Ilicic è ancora indisponibile. Fermi per infortunio Aleksey Miranchuk, lesione al flessore, Matteo Pessina, lussazione alla rotula e Pierluigi Gollini, lesione del crociato.



I BALLOTTAGGI- In difesa dunque giocheranno Mattia Caldara e Rafael Toloi, con un ballottaggio tra Luis Palomino e Bosko Sutalo. A contendersi la maglia dal 1' Luis Muriel e Duvan Zapata in attacco. Sulla trequarti il posto del Papu Gomez è assicurato, il ballottaggio sarà tra Malinovskyi e Pasalic, mentre in porta ci sarà Marco Sportiello: poco probabile l'impiego di Marco Carnesecchi.