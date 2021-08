In attesa che la Sampdoria diminuisca la richiesta per il suo centrocampista Thorsby, 12 milioni sono troppi per le casse dell'Atalanta, la dirigenza bergamasca continua a monitorare Nandez, il classe 1995 pronto a lasciare la Sardegna. Secondo Rai Sport, il suo futuro sarà o all'Inter o all'Atalanta.



In uscita invece potrebbe esserci Enrico Delprato, difensore e centrocampista di proprietà orobica. Il classe 1999, dopo le avventure con Livorno e Reggina, potrebbe presto vestire la maglia del Parma, che vuole tornare in Serie A.