Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida contro l'Udinese, gara in cui non mancheranno le defezioni. Non recuperano, e restano così fuori dai convocati, De Ketelaere (fastidio al ginocchio), Scalvini (lombalgia) e Ruggeri (problemi alla caviglia). Questo l'elenco:



Portieri: Carnesecchi, Musso, Rossi

Difensori: Bakker, Bonfanti, Djimsiti, Hateboer, Holm, Kolasinac, Zappacosta, Zortea

Centrocampisti: Adopo, De Roon, Ederson, Koopmeiners, Pasalic

Attaccanti: Lookman, Miranchuk, Muriel, Scamacca