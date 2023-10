L'Atalanta si prepara per tornare in campo, nella sfida che domani vedrà gli orobici ospitare il Genoa alle 18. A poche ore dal match, Gasperini ha diramato l'elenco dei convocati, tra i quali non compaiono El Bilal Touré, Koopmeiners e Palomino.

Questo l'elenco:



Portieri: Carnesecchi Marco (29), Musso Juan (1), Rossi Francesco (31).



Difensori: Adopo Michel (25), Bonfanti Giovanni (43), Djimsiti Berat (19), Kolašinac Sead (23), Scalvini Giorgio (42), Toloi Rafael (2), Bakker Mitchel (20), Hateboer Hans (33), Holm Emil (3), Ruggeri Matteo (22), Zappacosta Davide (77), Zortea Nadir (21).



Centrocampisti: De Roon Marten (15), Éderson (13), Pašalić Mario (8).



Attaccanti: De Ketelaere Charles (17), Lookman Ademola (11), Miranchuk Aleksey (59), Muriel Luis (9), Scamacca Gianluca (90).