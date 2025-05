Atalanta, i convocati di Gasperini per il Parma: c'è anche Toloi per l'ultima volta, ecco l'elenco dei recuperati

Getty Images

Si preannuncia una serata piena di emozioni, in casa, con l'ultima sfida casalinga (domani sera al Gewiss Stadium, ore 20:45) contro il, tappa utile per festeggiare l'ennesima qualificazione ine regalare la passerella di fine stagione ai protagonisti. Tra i convocati di Gian Piero Gasperini c'è anche Rafael, difensore nerazzurro, alle prese con l'ultima apparizione in maglia orobica. Ancherispondono alla chiamata del Gasp, vi proponiamo l'elenco completo:- Bellanova Raoul (16)- Brescianini Marco (44)- Carnesecchi Marco (29)

- Cuadrado Juan (7)- De Ketelaere Charles (17)- de Roon Marten (15)- Djimsiti Berat (19)- Éderson (13)- Hien Isak (4)- Kossounou Odilon (3)- Lookman Ademola (11)- Maldini Daniel (70)- Palestra Marco (27)- Pašalić Mario (8)- Posch Stefan (5)- Retegui Mateo (32)- Rossi Francesco (31)- Ruggeri Matteo (22)- Rui Patrício (28)- Samardžić Lazar (24)- Sulemana Ibrahim (6)- Toloi Rafael (2)- Zappacosta Davide (77)