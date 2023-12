Tantissimi non convocati in casa Atalanta per la sfida contro il Rakow in Europa League di domani. Non partiranno per la trasferta europea Musso, Djimsiti, Scalvini, Zappacosta, Ruggeri, Ederson, Koopmeiners, De Roon e Lookman, che si aggiungono a Bakker (febbre), Scamacca, Toloi, Palomino, Kolasinac ed El Bilal Toure che stanno proseguendo il lavoro di recupero. Sono dunque solo otto i giocatori della prima squadra presenti. Si tratta di: Carnesecchi, Holm, Zortea, Hateboer, Pasalic, Muriel, De Ketelaere e Miranchuk.



Portieri: Carnesecchi, Rossi, Vismara

Difensori: Holm, Zortea, Hateboer, Bonfanti, Palestra, De Lungo, Ceresoli.

Centrocampisti: Pasalic, Adopo, Mendicino, Colombo, Manzoni, Bonanomi

Attaccanti: Muriel, De Ketelaere, De Nipoti, Miranchuk, Cisse.