Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha fatto le sue scelte alla vigilia della sfida d'andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Napoli, in programma alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona.



Sono ventitré i calciatori in viaggio verso il capoluogo campano: Luis Muriel ha recuperato dagli acciacchi, mentre Hans Hateboer e Bosko Sutalo sono out, alle prese con i loro infortuni. Rientra Cristian Romero ma manca il portiere Marco Sportiello.



Ecco l'elenco ufficiale, diramato da Atalanta.it:



13 Mattia Caldara

15 Marten de Roon

19 Berat Djimsiti

11 Remo Freuler

25 Ludovico Gelmi

41 Davide Ghislandi

95 Pierluigi Gollini

8 Robin Gosens

44 Manu Gyabuaa

72 Josip Iličić

7 Sam Lammers

3 Joakim Mæhle

18 Ruslan Malinovskyi

59 Aleksej Miranchuk

9 Luis Muriel

88 Mario Pašalić

32 Matteo Pessina

17 Cristian Romero

31 Francesco Rossi

40 Matteo Ruggeri

42 Giorgio Scalvini

2 Rafael Toloi

91 Duván Zapata