Segnali di mercato dalla lista dei convocati redatta dal tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini per il test internazionale previsto domani pomeriggio alle 15.30 contro l'Union Berlino. Mancano infatti, oltre agli infortunati Adopo e Hateboer, pedine ormai sul mercato: Muriel e Zapata, questa volta non a causa di infortuni o cali di forma da cui si erano ripresi, Palomino, diretto al Cagliari, e Soppy, in partenza.



Sono 23 i calciatori convocati per la gara allo stadio “An der Alten Försterei” di Berlino:



Bakker Mitchel (20)

Bonfanti Giovanni (43)

Cambiaghi Nicolò (97)

Carnesecchi Marco (29)

de Roon Marten (15)

Djimsiti Berat (19)

Éderson (13)

Kolašinac Sead (23)

Koopmeiners Teun (7)

Latte Lath Junior Emmanuel (24)

Lookman Ademola (11)

Mæhle Joakim (3)

Mendicino Leonardo (44)

Musso Juan (1)

Okoli Caleb (5)

Pašalić Mario (8)

Rossi Francesco (31)

Ruggeri Matteo (22)

Scalvini Giorgio (42)

Toloi Rafael (2)

Touré El Bilal (10)

Zappacosta Davide (77)

Zortea Nadir (21)