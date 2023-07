Sono 23 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per la gara amichevole Bournemouth-Atalanta, in programma domani, sabato 29 luglio, al Vitality Stadium di Bournemouth alle ore 15 locali (16 in Italia):



Bakker Mitchel (4)

Bonfanti Giovanni (43)

Cambiaghi Nicolò (97)

Carnesecchi Marco (29)

de Roon Marten (15)

Djimsiti Berat (19)

Ghislandi Davide (45)

Højlund Rasmus (17)

Kolašinac Sead (23)

Koopmeiners Teun (7)

Latte Lath Junior Emmanuel (24)

Lookman Ademola (11)

Mæhle Joakim (3)

Mallamo Alessandro (44)

Musso Juan (1)

Okoli Caleb (5)

Pašalić Mario (8)

Rossi Francesco (31)

Ruggeri Matteo (22)

Scalvini Giorgio (42)

Toloi Rafael (2)

Zappacosta Davide (77)

Zortea Nadir (21)



All'appello mancano gli infortunati Adopo ed Ederson, oltre a Muriel: lavoro fisico specifico di riallineamento per l'attaccante colombiano, sempre più tentato dalle offerte arabe dopo l'arrivo di Touré.