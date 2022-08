La novità dei convocati da Gasperini per il match della sua Atalanta con il Torino è Hojlund. Prima volta per la giovane punta, mentre sono out Djimsiti e Palomino. Questi i convocati:



Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.

Difensori: Toloi, Maehle, Okoli, Zortea, Ruggeri, Demiral, Hateboer, Scalvini, Zappacosta, Soppy.

Centrocampisti: Koopmeiners, Ederson, De Roon, Malinovskyi, Pasalic.

Attaccanti: Muriel, Boga, Lookman, Hojlund, Zapata.