per l'importante gara al Franchi di domani alle 15 contro la Fiorentina (arbitra Doveri, diretta tv su Dazn), ha recuperato due elementi preziosi per il suo reparto offensivo.ce l'hanno fatta, rientrando sul filo del rasoio dopo la rifinitura pomeridiana nella lista dei 20 convocati appena partiti da Zingonia per Firenze, dove domani proveranno a vincere per stare al passo delle big e prolungare ilprevale la cautela in vista del big match con la Lazio.Restano a Bergamo Toloi (pubalgia, da monitorare giorno dopo giorno), Palestra (lesione muscolo fasciale di secondo grado del terzo medio del retto femorale sinistro, un mese di stop), Posch, Scalvini, Scamacca e Kossounou. Diffidati Djimsiti e Lookman, squalificati Ederson e Gasperini.- Bellanova Raoul (16)- Brescianini Marco (44)- Carnesecchi Marco (29)

- Cuadrado Juan (7)- De Ketelaere Charles (17)- Del Lungo Tommaso (49)- de Roon Marten (15)- Djimsiti Berat (19)- Hien Isak (4)- Kolašinac Sead (23)- Lookman Ademola (11)- Maldini Daniel (70)- Pašalić Mario (8)- Retegui Mateo (32)- Rossi Francesco (31)- Ruggeri Matteo (22)- Rui Patrício (28)- Samardžić Lazar (24)- Sulemana Ibrahim (6)- Zappacosta Davide (77)