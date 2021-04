Sono 22 i nerazzurri convocati da mister Gian Piero Gasperini per la gara al Franchi di Firenze contro la Fiorentina, in programma domani alle 20.45. Come detto nella conferenza stampa a Zingonia, Luis Muriel ci sarà perché ha recuperato dai dolori alla schiena; mancherà invece il lungodegente Hateboer, per recuperare gli serviranno ancora una quindicina di giorni.



Ecco la lista completa dei convocati, diramata da Atalanta.it:

13 Mattia Caldara

15 Marten de Roon

19 Berat Djimsiti

11 Remo Freuler

95 Pierluigi Gollini

8 Robin Gosens

72 Josip Iličić

20 Viktor Kovalenko

7 Sam Lammers

3 Joakim Mæhle

18 Ruslan Malinovskyi

59 Aleksej Miranchuk

9 Luis Muriel

6 José Luis Palomino

88 Mario Pašalić

17 Cristian Romero

31 Francesco Rossi

40 Matteo Ruggeri

57 Marco Sportiello

4 Boško Šutalo

2 Rafael Toloi

91 Duvan Zapata