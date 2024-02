Atalanta, i convocati per la Lazio: fuori Koopmeiners e Palomino

Sono 22 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Atalanta-Lazio, gara della 23ª giornata della Serie A TIM 2023-2024 in programma domenica alle 18 al Gewiss Stadium di Bergamo. Fuori per infortunio Koopmeiners, Palomino, Hien e Adopo, mentre Lookman è ancora con la sua Nigeria in Coppa d'Africa.



Ecco la lista completa:



Bakker Mitchel (20)

Bonfanti Giovanni (43)

Carnesecchi Marco (29)

De Ketelaere Charles (17)

de Roon Marten (15)

Djimsiti Berat (19)

Éderson (13)

Hateboer Hans (33)

Holm Emil (3)

Kolašinac Sead (23)

Mendicino Leonardo (44)

Miranchuk Aleksey (59)

Muriel Luis (9)

Musso Juan (1)

Pašalić Mario (8)

Rossi Francesco (31)

Ruggeri Matteo (22)

Scalvini Giorgio (42)

Scamacca Gianluca (90)

Toloi Rafael (2)

Touré El Bilal (10)

Zappacosta Davide (77)