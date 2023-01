Stasera, a San Siro, l'Inter sfiderà l'Atalanta in un match valido per i quarti di Coppa Italia. Gasperini ha convocato 22 uomini: tra questi c'è pure Demiral, trattato sul mercato dai meneghini in queste ultime ore. Di seguito la lista completa.



Boga Jérémie (10)

Demiral Merih (28)

de Roon Marten (15)

Djimsiti Berat (19)

Éderson (13)

Hateboer Hans (33)

Højlund Rasmus (17)

Koopmeiners Teun (7)

Lookman Ademola (11)

Mæhle Joakim (3)

Muriel Luis (9)

Musso Juan (1)

Okoli Caleb (5)

Pašalić Mario (88)

Rossi Francesco (31)

Ruggeri Matteo (22)

Scalvini Giorgio (42)

Soppy Brandon (93)

Sportiello Marco (57)

Toloi Rafael (2)

Vorlický Lukáš (23)

Zapata Duván (91)