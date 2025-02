Atalanta, i convocati verso il Club Brugge: Gasperini recupera Carnesecchi

Getty Images

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'ha diramato la lista dei convocati nerazzurri in vista della gara di andata dei playoff di Champions League contro i belgi del Club Brugge:Ottima notizia per la Dea ildi Marco: il portiere, che si era fermato nel riscaldamento della gara di campionato contro il Torino, è tornato tra i convocati e sarà a disposizione nel ballottaggio con Rui Patricio tra la partita di Champions e quella contro il Cagliari in campionato nel prossimo weekend, quello della 25esima giornata di campionato.