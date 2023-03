Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini recupera due difensori, Palomino e Scalvini, un esterno, Zappacosta, e un attaccante, Zapata, per il big match al Maradona col Napoli. L'allenatore nerazzurro non fa sconti, se porterà tutti e quattro a Napoli è perché li riterrà schierabili dal 1'.



Davanti a Musso è in pole il trio anti Milan Toloi, Djimsiti e Scalvini, poi Zappacosta e Maehle sulle fasce, de Roon e Koopmeiners in mediana, e Pasalic in vantaggio su Boga sulla trequarti dietro Lookman e Højlund.