contro gli extraterrestri del Liverpool, e poi subitocontra una delle più grandi di A, l'Inter di Conte. Per ibergamasco doc cresciuto nel vivaio nerazzurro, l'emozione delle prime volte vissute ad appena 18 anni è tanta, ma ancor di più lo è quella dei genitori, che a L'Eco di Bergamo hanno svelato: "“Appena può, inforca la sua bicicletta e va a vedere la Zognese o le sfide di Csi a sette.Lui è fatto così La sua qualità migliore è non sentire la pressione. È un ragazzo tranquillo.di solito è un po’ più timido e taciturno”, rivela il padre Ermanno.Ha la fortuna di aver avuto allenatori bravissimi: a Zogno, Alessandro Bonacina che l’ha segnalato all’Atalanta e Claudio Marchesi, e poi tutti i tecnici del vivaio. E lui è stato bravo a mettersi sempre a disposizione,“Sono felicissima per lui. MaMatteo è un ragazzo semplice, spontaneo, umile. A volte va ancora all’oratorio a giocare con i bambini.“, conclude mamma Isabella.