"Atalanta B.C. e Replay, importante brand italiano dal 1981 leader nella produzione di abbigliamento denim e smart casualwear, annunciano con reciproca soddisfazione di aver raggiunto un accordo di partnership per tre stagioni sportive: a partire da quella in corso Replay sarà Official Denim Partner della Società nerazzurra". Così il club orobico ha annunciato sul proprio portale, Atalanta.it, il nuovo accordo.



"È con grande soddisfazione che diamo il benvenuto nella famiglia atalantina a Replay, brand di caratura internazionale con il quale si è creata da subito una grande sintonia, sicuramente favorita da valori comuni quali sono l’entusiasmo, la passione, la grande professionalità - spiega Luca Percassi, Amministratore Delegato dell'Atalanta - Siamo orgogliosi di poter collaborare con Replay nella certezza che questa partnership sarà un ulteriore motivo di importante crescita per entrambi i brand”.



A commentare l'accordo anche il CEO di Replay, Matteo Sinigaglia: “Sono felice di poter annunciare come ancora una volta il brand Replay sia diventato partner di una realtà, quella dell’Atalanta, cui ci accomunano valori per noi fondamentali come passione, voglia di crescere, visione e mentalità vincente. In uno scenario che vede il calcio come lo sport più amato nel mondo, ci tenevo ad essere rappresentato anche in Italia da un team prestigioso, determinato e fortemente motivato al successo”.