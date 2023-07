Dopo la cifra mostre della cessione di Rasmus Hojlund, l'Atalanta intende investire per trovare un attaccante titolare. Posto che molto dipenderà dal futuro di Zapata e Muriel, la Dea sta pensando da tempo a Hugo Ekitike del Psg, per cui i parigini hanno però speso da poco 40 milioni e a cui versano un ingaggio da 4 milioni. Per questo motivo, la Dea sta sondando il terreno anche per Emmanuel Dennis, 25enne nigeriano del Bruges, reduce da un'annata in prestito al Nottingham Forest. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.