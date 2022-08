Come già noto, sarà Federico Dionisi l'arbitro di Sampdoria-Atalanta, esordio stagionale in Serie A in programma sabato 13 agosto alle ore 18,30. Il fischietto nato a L'Aquila ha già incrociato due volte in carriera la squadra di Gasperini, entrambe nella stagione 20/21, vincendo sempre: Crotone-Atalanta 1-2 del 31 ottobre 2020 (Serie A) e Atalanta-Cagliari 3-1 del 14 gennaio 2021 (Coppa Italia).