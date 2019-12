Come già detto, sarà il tedesco Felix Zwayer ad arbitrare Shakhtar Donetsk-Atalanta, ultima gara del Gruppo C di Champions League, in programma mercoledì alle 18.55 Metalist Stadion di Kharkiv. Ben nove i precedenti del fischietto tedesco, con le italiane.



Soltanto due vittorie (una con l'Inter, l'altra con la Fiorentina), mentre sono tre i pareggi (Inter, Fiorentina e Napoli). Quattro, invece, le sconfitte delle squadre di club italiane con l'arbitro nato a Berlino (Napoli, Roma, Lazio e Juventus).



Proprio quello con i bianconeri di Torino è l'ultimo incrocio con una squadra italiana: Atletico Madrid-Juventus 2-0, dello scorso febbraio.