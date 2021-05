Trenta milioni di euro: è questa la maxi cifra che i Percassi dovrebbero incassare dai prestiti dei giocatori dell'Atalanta trasferiti a Roma, Bologna e Parma.



REINVESTIMENTI- Nello specifico, per Roger Ibanez sono 8 milioni di euro che verseranno i giallorossi, ben 15 quelli da richiedere al Bologna per Musa Barrow, più altri 7 dal retrocesso Parma per l'attaccante Andreas Cornelius. Un tesoretto, come lo definisce anche Tuttosport, che aiuterà l'entourage nerazzurro ad operare sul mercato. I primi obiettivi? Tomiyasu e Schouten del Bologna, valutati entrambi 20 milioni di euro. Ne vanno agigunti 'solo' 10 dal tesoretto dei 30.