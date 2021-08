All'Atalanta pesa ancora la finale persa in Coppa Italia, domani sera contro la Juve cercherà il riscatto. Non sarà quindi un'amichevole come tutte le altre, almeno non nel senso stretto del termine, e mister Gasperini si affiderà ai suoi giocatori più in forma.



Quindi spazio a Musso tra i pali, in difesa capitan Toloi, l'ex Demiral e Djimsiti, poi Maehle a destra e Gosens a sinistra, al centro de Roon e magari Pasalic, tridente con Pessina, Ilicic e Piccoli o Zapata, qualunque scelta sarà un messaggio per il mercato (in ballo Spezia e Inter).