I sostenitori dell’Eintracht fanno orecchie da mercante sul divieto di trasferta ribadito dalla Prefettura di Napoli per gli ottavi di Champions al Maradona. Anzi, i tedeschi hanno chiamato a sé i bergamaschi dell'Atalanta, gemellati al club di Francoforte.



Ci sono tifosi che per andare a Napoli sono passati a Bergamo per raccogliere degli atalantini, reduci proprio dalla sconfitta al Maradona. Martedì e mercoledì sono in programma incontri con gli atalantini“. C'è massima allerta.