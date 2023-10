La distanza tra Bergamo e Graz è di circa 600 km. I tifosi dell'Atalanta sono già in viaggio per raggiungere la città austriaca dove oggi la squadra di Gasperini giocherà contro lo Sturm (ore 18.45). Terza giornata di Europa League da primi in classifica nel gruppo D: sei punti in due partite, finora un cammino perfetto. Prima della partita però c'è tempo per andare a salutare un vecchio amico: alcuni tifosi nerazzurri infatti hanno fatto una piccola deviazione andando a Maribor.



LA VISITA DA ILICIC - Lì, c'è Josip Ilicic che da ottobre 2022 gioca con la maglia del Maribor. A Bergamo non l'hanno mai dimenticato, dal 2017 al 2022 ha giocato quasi 200 partite segnando 60 gol. Così i tifosi hanno cambiato la tabella di marcia per fare una sorpresa al giocatore che stasera sarà in tribuna ad assistere alla partita contro lo Sturm Graz.



