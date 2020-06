Saranno fondamentali le rotazioni nel finale di stagione, anche in casa Atalanta. Il Corriere di Bergamo ha analizzato nello specifico la situazione di tre giocatori, che oggi sono un mistero e presto potrebbero aggiungersi alla lista di quelli esplosi sotto la gestione di Gasperini. Fanno parte del gruppo dei non titolari “anche nerazzurri che hanno giocato poco o niente e che, a oggi, sono un mistero. “Mistero calcolato”, perché in rodaggio come molti dei calciatori poi esplosi sotto la cura Gasperini. Gli “sconosciuti” sono Tameze, Sutalo e Czyborra. L’unico ad aver messo piede in campo è stato il primo, per undici minuti. I tre hanno tempo fino al 21 giugno per terminare il rodaggio e per cercare di limitare il rischio che il motore atlantico possa ingripparsi”, si legge sul quotidiano.