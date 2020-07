tante parate per lui, sempre reattivo e pronto. Poco poteva fare sul gol.corsa e fisico in una gara giocata ad altissimi ritmi.qualche imprecisione soprattutto nel secondo tempo, complice anche la stanchezza. Partita comunque sufficiente.(dal 24' s.t.ripete alcuni errori commessi contro il Brescia che per un giocatore come lui sono sempre inaspettati.)fa spesso a sportellate con gli attaccanti gialloblù, chiudendo gli spazi lasciati dal compagno.qualche disattenzione di troppo sporca una gara iniziata bene.non convince appieno la sua gara, fatta di tanti piccoli errori spesso in fase di ripartenza.(dal 34'è mancata un poco la sua iniziativa in fase offensiva, spesso chiuso subito dai centrocampisti avversari.parte con il freno a mano tirato, ma si riscatta a partita in corso. Non fa grandi cose e quando lo fa pecca di imprecisione, ma comunque prova sempre a proporsi ai compagni.(dal 69'fisico e corsa in una gara giocata sin da subito con grande voglia di farsi vedere.)non entra pienamente in partita, spesso poco attento anche in semplici azioni. In attacco dovrebbe esserci sulle ribattute ma quando i compagni lo cercano è marcato.(dal 33'partita altalenante quella del Papu, che alterna azioni degne del suo nome a momenti di poca concentrazione.nel primo tempo si trova ingabbiato tra le maglie gialloblù, anche perché poco servito dai compagni. Con maggiori spazi poi riesce a fare male.frenata dell'Atalanta contro un Verona difficile per ogni squadra. Gasperini fa i cambi giusti anche se oggi la squadra dimostrava un poco di comprensibile stanchezza.