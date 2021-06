Secondo Bild, il Colonia dovrà vendere alcuni fra i suoi giocatori più importanti per far fronte alla crisi economica che sta attraversando. Uno di questi è Shkiri, mediano tunisino di 26 anni, sul quale ci sono Atalanta, Lione, Chelsea e Siviglia. Per i nerazzurri potrebbe essere un innesto low cost a centrocampo, come alternativa ai due titolari Freuler e De Roon.