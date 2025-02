Atalanta, idea Posch in prestito dal Bologna: i dettagli

Getty Images

Colpo a sorpresa dell'Atalanta: i bergamaschi stanno chiudendo per l'arrivo di Stefan Posch dal Bologna. I nerazzurri hanno superato la concorrenza del Como che, negli ultimi giorni, aveva cercato l'affondo decisivo per l'esterno austriaco.

DIRITTO DI RISCATTO - Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio, Atalanta e Bologna hanno trovato un principio di intesa sulla base di un prestito oneroso a un milione con diritto di riscatto fissato a 7. Se chiuso sarebbe un colpo a sorpresa della Dea, che rinforzerebbe, così, la batteria di esterni a disposizione di Gian Piero Gasperini.

NUMERI - In due anni e mezzo al Bologna, Posch, che era arrivato dall'Hoffenheim nel 2022. Sei gol in 31 presenze totali al primo anno, uno solo nella scorsa stagione. In questa, invece, 20 presenze tra Serie A e Champions League, ma ancora zero gol.