Con la rete siglata ieri in trasferta a Genova, Duvan Zapata ha aperto le marcature nerazzurre nel pomeriggio della terza Champions League consecutiva, ma non solo: il colombiano ha raggiunto German Denis nella speciale classifica dei marcatori stranieri con la maglia orobica, in Serie A.



Cinquantasei reti nel massimo campionato italiano con la casacca dell'Atalanta: al prossimo gol - che i tifosi sperano possa arrivare, già contro il Milan all'ultima - Zapata diventerà ufficialmente il calciatore nerazzurro straniero con più marcature nel torneo 'Made in Italy'. In mezzo, però, c'è la Finale di Coppa Italia: mercoledì contro la Juventus, alla caccia di un'altra serata storica.