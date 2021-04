Mentredelle 'grandi' di Serie A, le 'ribelli' della Superlega, sono "alle stalle", quelli: nonostante l'anno di crisi che ha colpito il mondo del calcio a causa della pandemia mondiale e i consistenti lavori in corso al Gewiss Stadium infatti,Per questo, come sottolinea La Gazzetta dello Sport,ai livelli di un club che si è piazzato terzo in campionato nelle ultime due stagioni, che ha raggiunto i quarti e gli ottavi di Champions e che sta lottando per accedere ancora alla Coppa più prestigiosa.Il bilancio al 31 dicembre 2020, appena licenziato come scrive la rosea, è uno schiaffo alle Big e all’emergenza Covid:. Maxi profitti che i Percassi sono riusciti ad ottenere nonostante il periodo critico che ha dovuto affrontare e sta affrontando tuttora il settore sportivo. Gli unici debiti contratti dall’Atalanta sono ascrivibili alla voce “cioè quelli legati agli investimenti infrastrutturali,Questo perché, come rivela la rosea, a differenza della maggior parte dei club,Quindi l’ultimo bilancio ha assorbito pienamente l’onda d’urto del Covid, a differenza di quelli chiusi al 30 giugno che già avevano registrato, in giro per l’Europa, copiose perdite:-144 Manchester City, -126 Psg,-97 Barcellona,Per l'Atalanta si tratta delregime di autosufficienza la società di anno in anno riesce ad alzare l’asticella sul fronte degli investimenti. La capacità di spesa è aumentata grazie al ciclo Gasperini e le abilità nello scouting fanno il resto.