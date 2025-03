Getty Images

Atalanta, il cammino a metà tra Scudetto e Champions: nerazzurri ad un bivio, si tenta il recupero dell'ex Inter

3 minuti fa



In equilibrio, totale. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini è ad un bivio della stagione: continuare a sognare in grande, nonostante i sei punti di distacco dalla capolista Inter, oppure guardarsi le spalle dalle pretendenti alla zona Champions… sempre a sei punti di distanza (la Juventus che è quinta, ndr). A dire del tecnico, i bergamaschi ci proveranno fino alla fine, ma per mantenere intatte le chance di altissima classifica dovranno uscire con punti dalle prossime gare: Fiorentina, Lazio, Bologna e Milan, una dopo l'altra, saranno un importante banco di prova.



Per provare a fare ciò, lo staff nerazzurro tenterà di recuperare qualche infortunato per la trasferta post-pausa per gli impegni delle nazionali, in casa della Fiorentina: Sulemana e Cuadrado su tutti, mentre per Posch se ne parlerà ad aprile.