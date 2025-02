Atalanta: il Club Leon vuole Cuadrado

Il futuro dipotrebbe non essere più nel nostro campionato di Serie A. Dopo aver vestito a lungo le maglie di Lecce, Fiorentina e Juventus, e dopo aver passato un anno travagliato all'Inter, in questa stagione l'esterno colombiano ha firmato conma soltanto fino al 30 giugno 2025 lasciando aperta la porta perNon è la prima volta che sul laterale classe 1988 mettono gli occhi club del Centro America e del Messico in particolare. Già in passato diverse voci lo avevano avvicinato al Tigres e al Cruz Azul, ma questa volta i contatti si sono fatti più serrati e, come riportato da Matteo Moretto,nel mirino con una proposta già presentata sul tavolo dei suoi assistiti.

Sebbene il gong del calciomercato italiano sia ormai risuonato lo scorso 2 febbraio allo scoccare della mezzanotte, i club italiani possono ancora completare delle cessioni verso campionati che hanno la propria sessione in entrata aperta. È il caso della Liga Messicana che, per i giocatori stranieri provenienti dall'estero ha margine operativo fino a 7 marzo.Il club messicano è oggi secondo in classifica con una partita in meno rispetto al Club America e sogna in grande soprattutto in vista della prossima estate.avendo vinto la Concacaf Champions League 2023 ed è stato inserito nel gruppo D con Flamengo, Chelsea ed ES Tunis. Starà a Cuadrado, a Gasperini e all'Atalanta decidere oggi cosa fare per il futuro.